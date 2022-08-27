مرتضى: حصلت على نفس عرض الأهلي لرعاية الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه عرضًا لرعاية ناديه بنفس قيمة عقد الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لماذا تراجع الخطيب للعمل مع الشركة المتحدة؟".

وأضاف :"الشركة المتحدة ستسوق للزمالك مثل الأهلي".

وواصل :"العرض الذي حصل عليه الأهلي حول رعايته هو نفس العرض الذي حصل عليه الزمالك"بطل الدوري"".

وأنهى مرتضى :"حزين على وصول الأهلي لهذه المرحلة، هل تقبل أن تشارك في بطولة وتضيع جهد نادٍ آخر؟ لو أنا كنت رفضت".

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الراعية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

واستطاع الزمالك أن يحقق لقب دوري We المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، في المقابل يأتي الأهلي حاليًا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 32 مباراة.