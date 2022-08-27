شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكاميرون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة رجال مع الكاميرون، اليوم السبت، فى ثانى مباريات تصفيات كأس العالم التى تقام فى تونس وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى. وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام تونس أمس، الجمعة، على أن يلتقى مع جنوب السودان غدا الأحد.

ويتواجد منتخب مصر فى المرحلة النهائية من التصفيات فى مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.