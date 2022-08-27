شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من أبو ظبى اليوم بعد التتويج ببطولة الوحدة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى القاهرة اليوم قادمة من أبو ظبى بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية لكرة السلة التى حقق الزمالك لقبها.

وحقق الزمالك الكأس بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها محققا العلامة الكاملة، بقيادة أحمد مرعى المدير الفني للفريق.

وتغلب الزمالك على كل من، الوصل والوحدة والظفرة، بالإضافة إلى منتخب الإمارات فى ختام البطولة.

قائمة الزمالك فى البطولة ضمت كلا من، أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازى وتيريل تو هولواي وأحمد نضال.