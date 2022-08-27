شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد فى مواجهة الجزائر بنهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لشباب كرة اليد نظيره الجزائرى، فى إطار نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى رواندا، وتُختتم اليوم.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى النهائى بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 33/24، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.

ونجح منتخب مصر لشباب كرة اليد فى التأهل لنصف النهائى بالفوز فى الدور الأول على كلا من: ليبيا والكونغو والجزائر.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، وصابر حسين مدير فنى، وعمرو خليفة مدرب عام، ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، ومحمد درنكى مدير إدارى، ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى، والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.