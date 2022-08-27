شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغلى مدافع في التاريخ.. تشيلسي يقترب من ضم فوفانا مدافع ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ ألمانيا إن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي حصل على توقيع مدافعه المفضل ويسلي فوفانا من ليستر سيتي مقابل نحو 90 مليون يورو، حيث توصل الطرفان لاتفاق دون الكشف التفاصيل.

ورفض ليستر سيتي ثلاثة عروض سابقة من تشيلسي وبحث بالفعل عن بدائل للمدافع الفرنسي، لكن تم التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليستر رفض ثلاثة عروض من تشيلسي لشراء فوفانا البالغ من العمر 21 عاما، حيث ورد أن آخر عرض بلغت قيمته 70 مليون جنيه إسترليني (82.65 مليون دولار).

ووفقًا لمعلومات“سكاي سبورتس“ في نسختها الألمانية، سيتحول ويسلي فوفانا من ليستر سيتي إلى اللنادي اللندني مقابل نحو 90 مليون يورو ليصبح المدافع البالغ من العمر 21 عامًا الأغلى في التاريخ ليحل محل هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد عندا انتقل من ليستر سيتي إلى ”أولد ترافورد“ في عام 2019 مقابل 87 مليون يورو.

وأراد تشيلسي منع فوفانا من تجاوز الرقم القياسي لصفقة للدولي الإنجليزي ماجواير لتخفيف بعض الضغط، لكن ليستر ظل ثابتًا على موقفه وحصل على المبلغ الذي أراده.

وفي وقت سابق قال المدير الفني الألماني توخيل إن تشيلسي يتطلع لتعزيز صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات بضم قلب دفاع ومهاجم على رأس الأولويات لكن لن يصيبه هوس الشراء.

ورغم التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي كان الراحلين عن دفاع تشيلسي أكثر من الوافدين، حيث فقد جهود أنطونيو روديجر الذي انتقل إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن الذي يدافع حاليا عن ألوان برشلونة.

ويلتقي تشيلسي وليستر في ستامفورد بريدج يوم السبت بينما يغيب فوفانا في انتظار إعلان تفاصيل الصفقة بين جميع الأطراف بمجرد توضيح التفاصيل النهائية.

وخاض فوفانا 37 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من سانت إيتيان الفرنسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في صفقة مدتها خمس سنوات، حيث احتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب في الموسم.

وعانى فوفانا من كسر في الشظية في مباراة ودية قبل موسم 2021 ضد فياريال الإسباني أبعدته عن المباريات حتى مارس/ اذار.