تصل لـ 50 ألف درهم.. طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، الجمعة، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد "هزاع بن زايد" قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لموسم "2020-2021"، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكشف الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طرح تذاكر السوبر المصري، حيث سيكون حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي إلكترونيا.

وكان الزمالك قد توّج ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي "2020-2021"، بينما حل الأهلي وصيفًا، ليضرب الفريقان موعدًا في كأس السوبر.

وفيما يلي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري:

- صالة كرة القدم: 1000 درهم إماراتي.

صالة كرة القدم هي منطقة جلوس محجوزة تقدم أفضل رؤية وتجربة.

- صالة العرض: 800 درهم إماراتي.

صالة Pitch هي منطقة جلوس محجوزة تقدم أفضل منظر وتجربة.

- صالة النادي: 700 درهم إماراتي.

صالة النادي عبارة عن ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة المأكولات والمشروبات.

- تراس النادي الجنوبي: 700 درهم إماراتي.

Club Terrace هي خدمة ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة F & B.

قسط: 600 درهم.

مقاعد محجوزة في فئة بريميوم.

- الدرجة الخامسة: 500 درهم

مقاعد محجوزة في فئة المستوى 5 بريميوم.

- المستوى الخامس: 300 درهم إماراتي.

مقاعد محجوزة في فئة المستوى 5.

مقاعد محجوزة في GA1 فئة: 300 درهم إماراتي.

GA2 فئة: 200 درهم إماراتي.

GA3 فئة: 150 درهم إماراتي.

GA4 فئة: 100 درهم إماراتي.

GA5 فئة: 50 درهم إماراتي.

الصندوق: 50 ألف درهم إماراتي

Box Lounge عبارة عن منصة VIP مع مناطق صالة فردية تستوعب ما يصل إلى 36 شخصًا. تتضمن حزمة المأكولات والمشروبات.

الصندوق: 30 ألف درهم إماراتي

Box Lounge عبارة عن منصة VIP مع مناطق صالة فردية تستوعب ما يصل إلى 33 شخصًا. تتضمن حزمة المأكولات والمشروبات.

الصندوق: 25 ألف درهم إماراتي.