شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض محمد نصر على استشارى العظام اليوم بسبب إصابة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي بالإسماعيلى عرض محمد نصر، قلب دفاع الإسماعيلى، على استشاري عظام بأحد المستشفيات بالقاهرة اليوم، السبت، للوقوف على مدى حاجته لإجراء جراحة في الترقوة من عدمها.

وكان اللاعب قد أصيب فى الترقوة على خلفية الالتحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني خلال المواجهة التى أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري العام، وعلى إثرها تم استبداله قبل أن ينقل للمستشفى للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية اللازمة.

ونجح نصر فى تثبيت أقدامه مع الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش هذا الموسم.

وضربت الإصابات الخط الدفاعي للفريق بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة بجانب محمد نصر فضلاً عن محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.