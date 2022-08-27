شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 27 /8 /2022 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت 27 /8 /2022، 4 مباريات حاسمة فى ختام منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يواجه إنبى فريق الإسماعيلى فى الرابعة عصراً، وفاركو مع غزل المحلة فى الخامسة والنصف مساءً، وإيسترن كومبانى مع البنك الأهلى، بجانب مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساءً.

موعد مباراة إنبى والإسماعيلىفى الرابعة عصراً، يستقبل فريق إنبى نظيره الإسماعيلى باستاد المقاولون العرب، في مباراة مهمة للفريق البترولى، حيث يدخل إنبى اللقاء بعد الهزيمة أمام الأهلى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما تعادل الإسماعيلى مع إيسترن كومبانى في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وفى المقابل، يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً. موعد مباراة فاركو وغزل المحلة وفى الخامسة والنصف مساءً، يلتقى فريق فاركو مع غزل المحلة باستاد الإسكندرية، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يدخل فاركو المباراة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما حقق غزل المحلة فوزا مهما على مصر المقاصة بهدف نظيف في نفس الجولة. ويحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 40 نقطة من 32 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 13 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة. موعد مباراة إيسترن كومبانى والبنك الأهلى وفى الثامنة مساء، يستقبل فريق إيسترن كومبانى فريق البنك الأهلى باستاد بتروسبورت، في مباراة يدخلها إيسترن كومبانى تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث تعادل الفريق مع الإسماعيلى بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى بهدفين لمثلهما مع المصرى في نفس الجولة.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها، حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 52 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلت شباكهم 38. موعد مباراة طلائع الجيش والأهلى موعد مباراة طلائع الجيش والأهلى يلتقي فريق الأهلي مع نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوى الدفع بهم فى هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، ودراسته فى الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة فى الضغط على منافسيه.