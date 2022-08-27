شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد خدمات عمر جابر وأحمد سامى فى مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي عمر جابر وأحمد سامي خلال المباراة المقبلة أمام الجونة في ختام مباريات الدوري الممتاز، ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 34 من الدوري الممتاز.

وتحصل أحمد سامي وعمر جابر على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري بملعب المقاولون والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليغيب الثنائي عن لقاء الجونة الأخير في الدوري.