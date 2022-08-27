شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد خدمات عمر جابر وأحمد سامى فى مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي عمر جابر وأحمد سامي خلال المباراة المقبلة أمام الجونة في ختام مباريات الدوري الممتاز، ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 34 من الدوري الممتاز.
وتحصل أحمد سامي وعمر جابر على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري بملعب المقاولون والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليغيب الثنائي عن لقاء الجونة الأخير في الدوري.
وفاز بيراميدز على نظيره سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
افتتح التسجيل لبيراميدز محمد حمدى في الدقيقة "45 +2"، قبل أن يضيف فاخرى لاكاى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 77.
وتعرض سيف تقا، لاعب سيراميكا، للطرد في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد عرقلته لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ويقرر طرد اللاعب.
بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة، بعد أن خاض 33 مباراة فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.
بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 37.