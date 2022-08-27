شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد التعادل مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد خوض لقاء المصري اليوم في الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ولم تشهد المباراة أى أحداث مؤثرة، بخلاف اعتماد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفارس الأبيض، على بعض اللاعبين الشباب، وتلقى طارق علاء لاعب الزمالك على بطاقة حمراء فى الدقيقة 86 بعدما تدخل بعنف على إلياس الجلاصى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك "بطل الدورى" للنقطة 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 39.