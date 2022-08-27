شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ33 من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:



البنك

إيسترن كومبانى × البنك الأهلى

طلائع الجيش × الأهلى



الأهلى

فاركو × غزل المحلة



فاركو

إنبى × الإسماعيلى



إنبى

من ناحية أخرى توصل مسئولو اتحاد الكرة لاتفاق على وديتين للمنتخب الأول فى معسكر سبتمبر المقبل، أمام النيجر وليبيريا، فى الظهور الأول للبرتغالي روي فيتوريا. ويكثف مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الاتحادين النيجري والليبيري لتوقيع عقود المباراتين الوديتين خلال الأيام المقبلة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، أن يكون المعسكر المقبل للمنتخب بالإسكندرية بعد جولة قام بها لملعبي الإسكندرية وبرج العرب، التقى فيها مدربا الاتحاد وسموحة وفاركو، وتأكد من جاهزية المدينة وملاعبها لاستقبال معسكر المنتخب الأول.

وطلب المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدورى لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدورى على معأونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.

وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالى روى فيتوريا، لمباريات الدورى فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم فى شهر سبتمبر المقبل.

وقام فيتوريا، بزيارة أندية الدورى الممتاز مؤخرا، والتقى مع الأجهزة الفنية، واجتمع مع مواطنيه جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، ويكاردو سواريش المدير الفنى للأهلي، ونونو ألميدا المدير الفنى لفاركو.