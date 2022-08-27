شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى وفاة ابنة سعيدو سمبورى لاعب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على نعى وفاة ابنة سعيدو سمبورى، لاعب الفريق، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندرى نعيا على الفيس بوك معلقة عليه: "مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادى والجهاز الفني ينعون ببالغ الحزن والأسى نجلة المحترف سعيدو سمبورى لاعب الفريق الأول لكرة القدم التي رحلت إلى جوار ربها".

ومن ناحية أخرى حقق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، فوزا مهما على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 35 ويتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الـ12.

أحرز هدف المقاولون فاروقا نور الدين من ضربة جزاء في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول.

كان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في الدوري رسميا، بينما ينتظر المقاولون للجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، ويحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام المصري لضمان فرص استمراره في البقاء في البطولة.