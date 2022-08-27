شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أشعة مقطعية على ساق إلياس الجلاصي لتحديد مدى إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، على اصطحاب التونسي الياس الجلاصي لاعي خط وسط الفريق لإجراء أشعة مقطعية على ساقه بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، فور نهاية مباراة اليوم بين المصري والزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك بعد تعرضه للإصابة نتيجة التدخل العنيف من طارق علاء لاعب الزمالك، والذي نال عنه البطاقة الحمراء "طرد مباشر" بإشارة من حكام الفيديو.

وينتظر الجهاز الطبي نتيجة التقرير الطبي للأشعة التشخيصية للتعرف على مدى الإصابة وبالتالي تحديد فترة العلاج اللازمة لتماثل اللاعب للشفاء.

ويحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا أيضا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الأخير من عمر مسابقة الدوري العام والذي يقام على استاد برج العرب.