شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم تونس في تصفيات كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا الفوز على تونس بنتيجة 67–61، في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم مصر بنتيجة 21–13، قبل أن يعود منتخب تونس في الفترة الثانية وتتعادل بنتيجة 33–33.

وفي الفترة الثالثة، عاد منتخب السلة وتقدم بنتيجة 54–43، قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 67–61.

وتضم مجموعة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثالثة كلا من: جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السلة غدًا السبت مع الكاميرون في الخامسة والنصف مساءً، ضمن إطار ثاني مباريات المرحلة الثالثة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في العام القادم، كما يتأهل أفضل مركز ثالث؛ ليصبح عدد المتأهلين من قارة إفريقيا 5 منتخبات.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة

أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة

وتستضيف تونس منافسات المرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري على صالة المنستير.