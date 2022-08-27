شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: مواجهة المصرى كانت "بدون دوافع" وواصلنا سلسلة اللا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه قدم مباراة متوازنة، اليوم أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، وأضاف أنه دفع بعناصر جديدة في اللقاء في ظل إراحة عدد كبير من اللاعبين.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المباراة كانت مهمة لرؤية لاعبين جدد، وإن الزمالك واصل سلسلة مبارياته بدون هزائم، ولم تكن هناك دوافع لدى الفريقين للفوز.

وأشار فيريرا إلى أنه لم تكن هناك فرص حقيقة للمصري على مرمى الزمالك، واللاعبون خاضوا المباراة بجدية وحماس.

وأضاف المدير الفني أنه يهنئ اللاعبين والجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق بالرغم من حسم الدوري، وأنه منح بعض اللاعبين راحة بعد حسم المسابقة، خاصة أن الفريق مرتبط بخوض مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل، وبعدها سيخوض الفريق مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وعقب ذلك سينضم اللاعبون للمنتخبات.

وأضاف فيريرا أنه هو من يحدد إجازات اللاعبين، على الرغم من أنه من المفترض أن يراعي اتحاد الكرة في وضعه لجدول الدوري فترات الراحة للاعبين، ولا بد من أن تتم مراعاة ذلك الأمر في الفترة المقبلة من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 77 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعدما حسم اللقب قبل الجولة السابقة.