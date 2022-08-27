شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 26 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 8 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري، وانتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 30 أغسطس الجاري.

الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

تعادل الزمالك سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ولم تشهد المباراة أى أحداث مؤثرة، بخلاف اعتماد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفارس الأبيض، على بعض اللاعبين الشباب، وتلقى طارق علاء لاعب الزمالك على بطاقة حمراء فى الدقيقة 86 بعدما تدخل بعنف على إلياس الجلاصى.

بهدف +90.. الجونة يفوز على فيوتشر 2-1 ويتمسك بأمل البقاء في الدوري "فيديو"

حقق فريق الجونة الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اتحاد الكرة ينهى اتفاقه على وديتى النيجر وليبيريا وتوقيع العقود خلال أيام

توصل مسئولو اتحاد الكرة لاتفاق على وديتين للمنتخب الأول فى معسكر سبتمبر المقبل، أمام النيجر وليبيريا، فى الظهور الأول للبرتغالي روي فيتوريا. ويكثف مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الاتحادين النيجري والليبيري لتوقيع عقود المباراتين الوديتين خلال الأيام المقبلة.

رسمياً.. انتهاء بطولة الدوري 30 أغسطس بعد تأكيدات رابطة الأندية

تأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري يوم 30 أغسطس الجاري، وهو ما أعلنت عنه إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات منذ عدة أشهر بانتهاء المسابقة يوم 30 أغسطس.

رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الجولة الـ34 والأخيرة للدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري الممتاز، وتقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى البطولة فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

المقاولون يفوز على الاتحاد السكندري بهدف فاروقا

حقق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب فوزا مهما على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 35 ويتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الـ12.