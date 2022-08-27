شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لم أحسم مصيرى مع المصرى البورسعيدى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، التعليق على مصيره مع الفريق البورسعيدي في الموسم وحسم الأمور للجماهير، بعد التعادل مع الزمالك في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي قبل قليل.

وقال العميد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب مباراته مع الزمالك: "لا أعلم إذا كنت سأتواجد مع الفريق في الموسم الجديد من عدمه.. وتشرفت بقيادة فريق كبير مثل النادي المصري، وكان الأهم عندي هو بقاء الفريق والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري القسم الثاني".

وأبدى حسام حسن رضاه عن أداء فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 في الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني للمصري: "لا يوجد حتى الآن تواصل مع الإدارة الجديدة للنادي البورسعيدي بقيادة كامل أبو علي، وأعطي للجميع حرية الاختيار.. وأمنحهم الوقت الكافي".

وأتم حسام حسن: "جماهير بورسعيد لها عندي الكثير من الحب، ولكني أديت المهمة بنجاح مع فريق المصري".