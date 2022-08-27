اتحاد الألعاب الترفيهية: مواهب الدومينو خرجوا من المقاهى لبطولة كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد البكرى رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، على انطلاق أول بطولة جمهورية فى "الدومينو"، قائلا: "وجدنا الدعم من وزارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه الكامل للاتحاد"، مشيراً إلى أن الاتحاد حاليا يضم 5 ألعاب أبرزهم الدومينو، الطاولة.

وأضاف رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "بالفعل انطلقت مسابقة الدومينو وعملنا تصفيات حتى وصلت أفضل 16 ثم بعدها التصفيات بين أفضل أربعة وتنظيم هذه البطولة لاستكشاف لاعبين مهاريين ليمثلوا مصر فى بطولة العالم".

وتابع رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، أن الجوائز فى بطولة الدومينو تتمثل فى منح أصحاب المراكز الأربعة الاولى شرف تمثيل جمهوريه مصر العربية فى بطولة العالم، واستقدام خبراء لتدريبهم على القوانين اللعب للمشاركة فى بطولة العالم، وسيتم عمل لهم معسكر للتدريب بشكل احترافى.

وأكد رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية: "نعتزم إقامة ملاعب متنقلة فى المولات للمشاركة واكتشاف المواهب، ومواهب الدومينو خرجوا من المقهى ليأخذ مكانهم فى بطولة كأس العالم".