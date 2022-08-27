شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: حصدنا ثلاث نقاط غالية من سيراميكا رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا بهدفين دون مقابل، موضحا أنه حقق 3 نقاط غالية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات والغيابات، ومؤكدا أنه فوز مهم للغاية في مرحلة صعبة لا بد معها من إنهاء الدوري بصورة قوية وفي مركز أفضل.

وأوضح أنه رغم الغيابات العديدة في الصفوف والتي تكون مؤثرة في أي فريق، ولكن اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم ويجب شكرهم على ما يبذلونه من جهد لإنهاء الدوري بأفضل صورة، وموضحا أنه راض تماما عن أداء اللاعبين ومستواهم في مواجهة سيراميكا.

أكد أن النادي يسير بصورة جيدة وخطوة خطوة نحو وضع نفسه في مراكز أفضل وهي مرحلة مهمة من شأنها أن يحقق الفريق البطولات في المرحلة المقبلة، وسعيد بأن بيراميدز حقق عددا كبيرا من الانتصارات، وكان منافسا قويا على الدوري حتى النهاية وبعد حسم اللقب يجب أن يكون الهدف هو الخروج بأفضل نتيجة ومركز في جدول الترتيب.

وفاز بيراميدز على نظيره سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز محمد حمدى في الدقيقة "45 +2"، قبل أن يضيف فاخرى لاكاى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 77.

وتعرض سيف تقا لاعب سيراميكا للطرد في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد عرقلته لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ويقرر طرد اللاعب.

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة بعد أن خاض 33 مباراة فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 37.