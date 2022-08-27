شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: الاطمئنان بالبقاء والغيابات سبب الأداء السيئ أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عمر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، حزنه الشديد على سوء الأداء للفريق السكندري في مباراة المقاولون وكلفته خسارة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

وقال عمر، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الاطمئنان على البقاء جعل اللاعبين يلعبون اللقاء باسترخاء تام، كما أن الغيابات بالفريق، وخاصة هشام صلاح وصبري رحيل ومانجا أثرت على الأداء، ويذكر أن الفريق كان يلعب بتشكيل شبه ثابت في المباريات السابقة.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري: لقد تفاجأت بعد مباراة الزمالك الأخيرة ببعض اللاعبين طلبوا إجازة وإنهاء الموسم لهم بعد مباراة الزمالك.

وتابع: إن الدوافع غابت عن اللاعبين، وكان الظهور السيئ جدا خلال الشوط الأول.

واختتم عمر حديثه، إنه سوف يقوم بتقييم الفترة التي قضاها مع الفريق واللاعبين وتقديم تقرير كامل لمجلس الإدارة ولجنة الكرة لاتخاذ القرار المناسب.

كما قدم عمر اعتذاره للجماهير على الأداء السيئ اليوم، وقال: "أعلم أن الجماهير كانت تتمنى أن يواصل الفريق أداءه الجيد وأن يحقق المكسب، ولكن هناك وقفة مع بعض اللاعبين لهذا الأداء الذي لا يرضي الجهاز الفني ولا الجماهير".