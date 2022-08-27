شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: أداء لاعبي الاتحاد السكندري ساعد المقاولون في حصد الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، سعادته بتحقيقه الفوز على فريق الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ33.

وحقق ذئاب الجبل الفوز على الاتحاد بهدف دون رد سجله فاروق كابور من ضربة جزاء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وقال شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب اللقاء إنه ليس غريبا على فريق الاتحاد السكندري، مشيرا إلى أنه في البداية يوجه الشكر لمجلس إدارة فريق المقاولون.

وأضاف المدير الفني للمقاولين العرب إن أداء لاعبي الاتحاد في المباراة كان مفاجأة له وسهل من أداء لاعبيه، ويبدو أن الاطمئنان من ناحيتهم بالبقاء، وبعد أداء جيد في مباراة البنك الأهلي والزمالك، جعلهم في حالة استرخاء في مباراة اليوم.

وأشار شوقي غريب إلى أن لاعبيه أضاعوا فوزا كبيرا على الاتحاد خلال الشوط الأول، كما قال إنه أشرك اليوم 4 لاعبين ناشئين في مباراة اليوم يلعبون لأول مرة، وأن الغيابات التي قابلها عند تولي المهمة بالمقاولين كانت كثيرة حتى أن بعض اللاعبين لم يجد لهم بديل، ولكنه بفضل الله تخطى مباريات وصلته للنقطة 35 بعد تراجع كثير في الأداء قبل توليه المهمة.