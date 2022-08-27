شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 8 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 30 أغسطس الجاري، والجونة يفوز على فيوتشر والمقاولون يفوز على الاتحاد السكندري.

الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

تعادل الزمالك سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ولم تشهد المباراة أى أحداث مؤثرة، بخلاف اعتماد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفارس الأبيض، على بعض اللاعبين الشباب، وتلقى طارق علاء لاعب الزمالك على بطاقة حمراء فى الدقيقة 86 بعدما تدخل بعنف على إلياس الجلاصى.

بهدف +90.. الجونة يفوز على فيوتشر 2-1 ويتمسك بأمل البقاء في الدوري "فيديو"

حقق فريق الجونة الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سواريز يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء ‏غد السبت على استاد الكلية الحربية ضمن ‏منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز.‏

مروان محسن يكسر صيامه التهديفى بعد 281 يوما

افتتح مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر التسجيل لفريقه فى شباك الجونة فى مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، ليعود مروان محسن للتهديف بعد غياب 281 يوماً، حيث أبعدته الإصابة الطويلة التى تعرض لها بكسر فى كاحل القدم عن المشاركة فى أغلب مباريات الموسم.

اتحاد الكرة ينهى اتفاقه على وديتى النيجر وليبيريا وتوقيع العقود خلال أيام

توصل مسئولو اتحاد الكرة لاتفاق على وديتين للمنتخب الأول فى معسكر سبتمبر المقبل، أمام النيجر وليبيريا، فى الظهور الأول للبرتغالي روي فيتوريا. ويكثف مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الاتحادين النيجري والليبيري لتوقيع عقود المباراتين الوديتين خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل جلسة سواريز مع حسين الشحات فى الأهلي

عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة خلال الساعات الماضية مع حسين الشحات لاعب الفريق للاطمئنان عليه، واستفسر منه عن سير برنامجه التأهيلى الذى يخوضه حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة.

مصطفى عبده يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة فاركو

أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى تضم 22 لاعبا استعدادا للسفر إلى الإسكندرية اليوم، الجمعة، لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت القائمة تضم كلا من:

رسمياً.. انتهاء بطولة الدوري 30 أغسطس بعد تأكيدات رابطة الأندية

تأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري يوم 30 أغسطس الجاري، وهو ما أعلنت عنه إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات منذ عدة أشهر بانتهاء المسابقة يوم 30 أغسطس.

رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الجولة الـ34 والأخيرة للدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري الممتاز، وتقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى البطولة فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

سيف الوزيري يكشف تفاصيل التعاقد مع الأهلي

كشف سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس واستادات للاستثمار الرياضي، تفاصيل حصول الشركة المتحدة على حق المسوق الحصرى للنادي الأهلي.

البنك الأهلى يعلن رسميا ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز

نشرت الصفحة الرسمية لنادى البنك الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للاعب أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز معلنة ضمه للفريق بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلقت على الصورة بعبارة، "نرحب بلاعبنا الجدد أحمد توفيق".

المقاولون يفوز على الاتحاد السكندري بهدف فاروقا

حقق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب فوزا مهما على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 35 ويتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الـ12.