ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 22-8-2022

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، يليه مروان حمدى مهاجم سموحة برصيد 15 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 15 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف

وأقيمت اليوم الجمعة 26-8-2022 5 مباريات ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى المقاصة مع سموحة والجونة مع فيوتشر وواجه المقاولون الاتحاد السكندرى والتقى الزمالك بالمصرى وسيراميكا مع بيراميدز.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى: الجونة 2-1 فيوتشر

حقق فريق الجونة الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز أهداف المباراة مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر التقدم لفريقه في الدقيقة 52، بينما ادراك لؤى وائل مدافع فريق الجونة هدف التعادل في الدقيقة 82، وتمكن إيزاك كوبين مهاجم الفريق الساحلى من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع.

المقاولون 1 – 0 الاتحاد السكندرى

حقق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب فوزا مهما على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 35 ويتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الـ12.

أحرز هدف المقاولون فاروقا نور الدين من ضربة جزاء في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول.

بيراميدز 2 – 0 سيراميكا

فاز فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز محمد حمدى في الدقيقة "45 +2"، قبل أن يضيف فاخرى لاكاى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 77.

الزمالك 0- 0 المصرى

تعادل الزمالك سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ولم تشهد المباراة أى أحداث مؤثرة، بخلاف اعتماد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفارس الأبيض، على بعض اللاعبين الشباب، وتلقى طارق علاء لاعب الزمالك على بطاقة حمراء فى الدقيقة 86 بعدما تدخل بعنف على إلياس الجلاصى.

سموحة 2- 0 المقاصة

فاز فريق سموحة على مصر المقاصة بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد الكلية الحربية. أحرز هدفى سموحة مروان حمدى فى الدقيقتين 20 و52.