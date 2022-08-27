خاص.. إيسترن كومباني يتجه للفيفا بسبب نتائج المقلولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، أن ناديه سيتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول نتائج فريق المقاولون العرب الأخيرة وتحديدًا في مباراتي فاركو والاتحاد السكندري.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، في الساعات الأولى من صباح السبت :"ما يحدث يسيء للكرة المصرية، لا يصح أن تكون مباراة حاسمة في الدوري وحارس الاتحاد السكندري يوجه لاعب المقاولون العرب في تسديد الكرة".

وتابع :"هل ما يحدث روح رياضية؟!".

وواصل :"طلبت من المسئولين في إيسترن أن يجهزوا ملفًا وسوف أقدمه للفيفا ولن أترك حق إيسترن".

وأنهى :"كيف يفوز المقاولون على فاركو؟!، هذا الفريق القوي الذي ظهر بشكل قوي في مباراة الزمالك".

وكان المقاولون العرب هرب من منطقة الهبوط بعد الفوز على فاركو بنتيجة (2-0)، ثم الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0).

ويمتلك فريق المقاولون العرب في رصيده 35 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري We المصري.

في المقابل، يحتل فريق إيسترن كومباني المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة.

ويلعب المقاولون العرب في مباراته الأخيرة بالدوري ضد المصري البورسعيدي، في المقابل أمام إيسترن مباراتين ضد البنك الأهلي ثم أخيرًا ضد الزمالك بطل المسابقة.

وكان فريق مصر المقاصة ضمن رسميًا الهبوط بعد احتلاله المركز الأخير برصيد 15 نقطة.