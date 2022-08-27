أمير مرتضى: فيريرا الصفقة الأهم للزمالك.. ونفاوض لاعبين محليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن الصفقات الجديدة والتي يسعى النادي لإبرامها استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم الزمالك لقب الدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": الجميع كان يرغب في تصحيح المسار منذ عودتنا إلى الزمالك واللاعبين استجابوا لهذا الأمر وكانوا يرغبون في مصالحة الجماهير".

وأضاف: "تحقيق الدوري كان مستحيل بسبب الصعوبات التي واجهتنا في البداية ولكننا نجحنا في العودة من بعيد وقدرنا نحقق بطولتي الدوري والكأس".

وأكمل: "فيريرا اسم كبير في التدريب ولديه خبرات كبيرة ويجيد خلق الدوافع للاعبين الكبار والصغار وهو الصفقة الأهم في الموسم".

وتابع: "الصفقات؟ في البداية فضلنا تأجيل الحديث عن الصفقات للحفاظ على تركيز لاعبينا وهناك صفقات بالفعل انتهت ونعمل على ضم صفقات آخرى ونفاوض بعض اللاعبين المحليين".

واستكمل: "من المعروف أن الصفقات الجديدة لن تلعب في دور 64 لدوري أبطال إفريقيا ولدينا وقت للعمل على هذا الملف".

واختتم: "انتهينا من صفقتين وهما الثنائي الأجنبي (إبراهيما نداي وزكريا الوردي) وسيخضع الثنائي للكشف الطبي ثم سيتم تقديهما لوسائل الإعلام ".