فيريرا: كان لابد إراحة اللاعبين.. واتحاد الكرة عليه مراعاة جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

صرح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن كان عليه منح راحة للاعبين في ظل الارتباط المقبلة للفريق الأبيض سواء محليًا أو خارجيًا.

وأضاف فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المصري البورسعيدي :"كان عليّ أن أمنح راحة للاعبين بسبب مباراة الهلال في بطولة السوبر المصري السعودي وأيضًا مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

ومن المقرر أن يواجه -بطل الدوري- منافسه الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي في التاسع من الشهر المقبل بقطر.

ووجه فيريرا رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً :"من المفترض أن يراعي اتحاد الكرة في وضعه لجدول الدوري فترات الراحة للاعبين، ولابد أن يتم مراعات ذلك في الفترة المقبلة من أجل مصلحة الكرة المصرية".

وتحدث فيريرا عن مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي :"المباراة كانت مهمة لرؤية لاعبين جدد، لم تكن هناك فرص حقيقة للمصري على مرمى الزمالك، واللاعبون خاضوا المباراة بجدية وحماس".

وكان فريق الزمالك تعادل سلبيًا ضد المصري البورسعيدي في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن الأسبوع الـ33 بمسابقة دوري We المصري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه إيسترن كومباني، مساء الثلاثاء المقبل، في ختام مباريات مسابقة دوري We المصري نسخة موسم (2021 - 2022).