حسام حسن: أعدنا المصري للمكانة التي يستحقها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عقب التعادل إيجابيًا أمام الزمالك حامل لقب الدوري، بهدف لمثله، أنه حقق ما هو مطلوب من المباراة وقدم فريقه أداءً مرضيًا.

وفي تصريحات له عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال العميد: "نجحنا في إيصال المصري للمكانة التي يستحقها، تولينا مسؤولية الفريق في وقت صعب، لكن بدعم الجماهير وبالعمل الشاق، تمكننا من تحقيق النجاح الذي يستحقه عشاق النادي البورسعيدي".

وأضاف: "نجحنا في التقدم على أندية إنبي وسيراميكا والجونة وغيرها من الأندية التي تمتلك الإمكانيات، على الرغم من تولينا المسؤولية والفريق يقبع في مراكز متأخرة بالجدول".

وأكمل: "طلبنا من إدارة النادي التعاقد لمدة شهرين فقط، حتى تتسنى للإدارة الجديدة اختيار الأصلح لها، وأيضًا بالنسبة لي ولإبراهيم، كنا نريد أولًا أن نقيم الظروف، قبل التفكير في تجديد التعاقد مع الفريق".

يذكر أن المصري يقع في المركز الـ9 بالدوري، برصيد 38 نقطة، مع تبقي مباراة على نهاية الدوري الممتاز.