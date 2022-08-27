بعد تدخل لاعب الزمالك.. أشعة مقطعية على ساق نجم المصري لتحديد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

قرر الجهاز الطبي للنادي المصري البورسعيدي اصطحاب التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق لإجراء أشعة مقطعية على ساقه بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية وذلك بعد نهاية مباراة الزمالك.

وانتهت مباراة المصري والزمالك بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وتعرض الجلاصي للإصابة نتيجة التدخل العنيف من طارق علاء لاعب الزمالك والذي نال عنه البطاقة الحمراء "طرد مباشر" بإشارة من حكام الفيديو.

ووفقًا للحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن الجهاز الطبي ينتظر نتيجة التقرير الطبي للأشعة التشخيصية للتعرف على مدى الإصابة وبالتالي تحديد فترة العلاج اللازمة لتماثل اللاعب للشفاء.

ويتصدر الزمالك - بطل الدوري - جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بينما يقع المصري في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.