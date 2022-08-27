طلعت يوسف لمصراوي: الكرة المصرية ستخسر الكثير إذا هبط الجونة.. لديهم كل مقومات النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - علق طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة، عن الخسارة التي قد تتكبدها الكرة المصرية، حال هبوط فريق الجونة للدرجة الثانية، كما تحدث عن مباراة فريقه الصعبة بالجولة قبل الأخيرة من الدوري، والتي انتهت بالفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ونجح الجونة في قلب تأخره أمام فيوتشر، إلى فوز صعب في الثواني الأخيرة، ليحصد الفريق نقطته الثالثة والثلاثين، في المركز الخامس عشر، أول مراكز الهبوط، مع تبقي مباراة واحدة للفريق، ومباراتين للمحلة صاحب المركز الـ15 آخر مراكز البقاء.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال مدرب الجونة: "الجونة يقدم أداء جيد ومختلف في آخر 4 مباريات، قبل أن أتولى مسؤولية الفريق، بعض الاشخاص قالوا لي لا داعي لخوض هذه التجربة".

وأضاف: "لكنني قررت أن اخوض التجربة، والمسؤولين بالجونة قالوا لي بعد موافقتي على خوض التجربة، أنهم لا يريدون سوى المحاولة للبقاء في الدوري".

واستطرد: "لكي أظهر عملي مع الفريق كنت أحتاج للوقت، أعتقد أن عملي ظهر على الفريق في آخر 4 مباريات، بداية من مواجهة المقاولون وبعدها المحلة ثم البنك الاهلي وأخيرًا أمام فيوتشر".

واستكمل: "فيوتشر فريق قوي للغاية ويملك لاعبين مميزين ولا يقل في قوته عن بيراميدز، وعلى الرغم من ذلك كنا متحكمين في اللقاء بشكل كبير، وكانت لنا الاولوية واليد العليا، حتى بعد استقبالنا هدف استطعنا أن نعود للمباراة وتحقيق التعادل ثم الفوز، أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية بالنسبة للفريق".

وزاد: "أتمنى استمرار فريق الجونة في الممتاز، لأن الفريق يمتلك مقومات النجاح بشكل غير عادي، وأعتقد أنه إذا هبط للقسم الثاني ستعد خسارة كبيرة للكرة المصرية".

وأكمل: "متبقي لنا مواجهة أمام بيراميدز في الدفاع الجوي والمقاولون العرب لديه مواجهة أمام المصري بالإسكندرية وايسترن جولته الأخيرة امام الزمالك".

وأضاف: "من سوء حظ الجونة أن الأندية التي تصارعه على تفادي الهبوط، يواجهون أندية ليس لديها طموح من المباراة، مثل المصري أمام المقاولون العرب والزمالك أمام ايسترن، لكن الكرة ليس بها مستحيل وسنتمسك بالأمل".

وأتم: "اندهشت من فوز المقاولون العرب على الاتحاد السكندري في عقر داره، الاتحاد يقدم مردود جيد خاصة في الفترة الأخيرة مع محمد عمر

واستطاع عمر أن يعيد زعيم الثغر لحالته، ومستقر فنيًا ويقدم مباريات قوية، وكنت متوقع أن يفوز الاتحاد على المقاولون، لكنّي فوجئت بعد المباراة بخسارة الاتحاد، لا أعلم كيف حدث ذلك".