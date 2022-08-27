مصدر لمصراوي يكشف موقف لاعب الأهلي المعار من البقاء في فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

اقترب العربي بدر لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي من البقاء في صفوف فيوتشر للموسم الثاني على التوالي.

ويلعب العربي بدر مواليد 2001 معارًا في فيوتشر لمدة عام في الموسم الحالي قادمًا من الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن فيوتشر يرغب في ضم اللاعب من الأهلي سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة لمدة موسم أخر.

وأضاف: "الأهلي سوف يحسم موقفه من هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة أن فيوتشر يرغب في الاستفادة بقيده في القائمة الأفريقية".

وأوضح: "العربي بدر تلقى بعض الاتصالات الودية التي تشير إلى تواجده على رأس القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الأوليمبي المقبل، لذا فإنه بات لاعبا مهما للغاية بالنسبة للأهلي خاصة أنه مواليد 2001 ولن يتم قيده في القائمة الأساسية وبالتالي فإنه ربما يخرج معارًا فقط".