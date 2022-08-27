مصدر لمصراوي: الأهلي يواصل السعي لضم مشاريبوف رغم "تعقد" المفاوضات مع النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - لم تفقد إدارة الأهلي الأمل في ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف جناح فريق النصر السعودي حتى الأن، رغم تعقد المفاوضات بعد رغبة مدرب النصر في الإبقاء على اللاعب وعدم بيعه.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصفقة توقفت، ولكنها لم تلغى، حيث يواصل الأهلي الضغط لضمه.

وأضاف المصدر: "الأهلي لا يزال عليى تواصل مع اللاعب حتى مساء اليوم، ولكن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر السعودي طالب بمنحه مهلة من الوقت لحسم الموقف النهائي من الإبقاء عليه ضمن صفوف فريقه السعودي".

وأوضح: "رغم تواصل الأهلي مع اللاعب لكن مسئولي القلعة الحمراء لا يملكون رفاهية الوقت فهناك تحركات في اتجاهات أخرى لدعم الفريق بصفقات أجنبية قوية خاصة في مركزي الجناح والمهاجم".

وتابع: "الأهلي يدرك أن أغلب اللاعبين المميزين ارتبطوا بفرق أخرى، وهناك صعوبة في استقدام نوعية اللاعب "السوبر" لكن هناك عدد من اللاعبين يصل إلى 3 تقريبًا، لو تم التعاقد مع إثنين منهم أو حتى جميعهم، سيكونوا صفقات قوية قد تصنع الفارق في الموسم المقبل".

ولم ينهي مسئولي الأهلي حتى الأن سوى صفقتي سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد ميسي وشادي حسين، بجانب الاقتراب بشكل كبير من ضم مصطفى شلبي لاعب إنبي.