بيراميدز يعبر سيراميكا "المنقوص" ويقترب من حسم وصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق نادي بيراميدز فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة دوري WE المصري.

وأقيمت مباراة سيراميكا وبيراميدز على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وافتتح محمد حمدي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 46، وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وشهدت الدقيقة 38 إشهار البطاقة الحمراء لسيف تقا مدافع سيراميكا بعد العودة لتقنية الفيديو، ليجبر فريقه على استكمال اللقاء بـ10 لاعبين.

وبهذه النتيجة، يعزز بيراميدز الوصافة بجدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي لديه مباراة غدًا السبت أمام طلائع الجيش، بينما يتراجع سيراميكا للمركز الحادي عشر برصيد 37.

تفاصيل المباراة:

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من: "أحمد الشناوي، عمر جابر، علي جابر، أحمد سامي، محمد حمدي، أحمد توفيق، وليد الكرتي، عبدالله السعيد، إسلام عيسى، فخر الدين بن يوسف، فخري لاكاي".

وجاء تشكيل سيراميكا التالي: "عامر عامر، خالد صبحي، محمود البدري، سيف تقا، أحمد محسن، محمد توني، محمد حسن، مصطفى ميسي، محمد إبراهيم، إيفانز منساه، باسم مرسي".

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء سجالا بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب دون وجود خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 18 جاءت أولى الفرص الخطيرة لصالح بيراميدز بعد كرة عرضية على رأس فخر الدين بن يوسف ولكن تصدى لها حارس سيراميكا ببراعة وأبعدها عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 38 إشهار البطاقة الحمراء لسيف تقا مدافع سيراميكا بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب مسك فخر الدين بن يوسف من قميصه على حدود منطقة الجزاء ومنعه من الانفراد بالمرمى.

وافتتح محمد حمدي الظهير الأيسر التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 46 من رأسية رائعة بعد عرضية لعبدالله السعيد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز على سيراميكا بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني، استحوذ بيراميدز على مجريات المباراة وحاول لاعبوه تعزيز تقدمهم ولكن لم ينجحوا في ذلك.

وفي الدقيقة 59 حرمت العارضة وتألق عامر عامر حارس سيراميكا، بيراميدز من الهدف الثاني بعد رأسية من وليد الكرتي وأخرى من إسلام عيسى.

ونجح فخري لاكاي في تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 77، لتصبح النتيجة 2-0.

وحافظ بيراميدز على تقدمه بهدفين على سيراميكا حتى نهاية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط غالية تؤمن موقفه في وصافة الدوري.