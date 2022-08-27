تصفيات مونديال السلة.. مصر تتصدر مجموعتها مؤقتًا بالفوز أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة بنتيجة 67-61 أمام نظيره التونسي ـ المستضيف ـ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وكان المنتخب الوطني قد تأخر مع نهاية الفترة الأولى بنتيجة 21-13 لصالح المنتخب التونسي قبل أن يعود ويتعادل مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 33-33 ثم ليواصل صحوته في الفترة الثالثة ويُنهيها متقدمًا بنتيجة 54-43 قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 67-61.

وشهدت الفترة الثالثة من اللقاء استبعاد لاعب منتخب تونس صالح الماجري بعد اعتراضات منه على طاقم التحكيم بعد احتساب خطأ فني ثانِ ضده ومن ثمّ لن يُكمل المباراة.

ورفع المنتخب الوطني بعد فوزه رصيده إلى النقطة 13 في صدارة مؤقتة لمجموعته بفارق نقطة عن نظيره جنوب السودان.

ويتواجد منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الثانية من المرحلة النهائية من التصفيات التي تضم منتخبات: الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس وجنوب السودان.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد تأهل إلى المرحلة النهائية ثانيًا خلف منتخب جنوب السودان الذي تصدر برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن مصر.

وإليكم مواعيد مباريات مصر المقبلة في المرحلة النهائيات من التصفيات:

27 أغسطس ـ الكاميرون VS مصر

28 أغسطس ـ مصر VS جنوب السودان