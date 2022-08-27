الامارات | بطولة مبادلة العالمية للتنس تعود إلى أبوظبي في ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة فلاش للترفيه عن انطلاق الدورة الـ14 من بطولة مبادلة العالمية للتنس، فعالية التنس الرائدة على مستوى المنطقة، بين 16 و18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقالت الشركة، في بيان، أمس: «يمكن لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم حجز أفضل المقاعد لمتابعة منافسات البطولة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.mubadalawtc.com للتسجيل مسبقاً والحصول على التذاكر عند طرحها، فضلاً عن فرصة تتيح الدخول تلقائياً في سحب للفوز بجائزة حصرية وموقعة من بطولة مبادلة العالمية للتنس».

وأضافت: «تشهد البطولة مشاركة ستةٍ من أبرز لاعبي التنس في العالم، واثنتين من أمهر اللاعبات في العالم، للتنافس لمرة واحدة في سلسلة من المباريات الإقصائية على مدى ثلاثة أيام في أبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح ملعب جديد مميّز خلال الأشهر المقبلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، جون ليكريش: «حققت بطولة مبادلة العالمية للتنس شهرةً واسعة على مدى السنوات الماضية، وتطورت لتصبح واحدة من أبرز بطولات التنس على الأجندة الرياضية العالمية، وتعود البطولة بمشاركة أفضل لاعبي التنس في العالم لتوفر أجواء الحماس والمتعة لعشاق الرياضة في أبوظبي على مدى ثلاثة أيام، ونسعى كل عام إلى الارتقاء بمستوى البطولة، لنمنح جمهور التنس بمختلف فئاته من محبي هذه الرياضة والعائلات والزوار الدوليين تجربةً لا تُضاهى، حيث تشهد الدورة الـ14 من البطولة مجدداً مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي التنس في العالم بفئتي الرجال والسيدات. ونولي هذا العام اهتماماً خاصاً بالنشاطات الترفيهية المرافقة للمباريات، إذ نأمل أن توفر هذه الخطوة تجربة فريدة لعشاق التنس والرياضة والعائلات، على حد سواء، وندعو الجميع لترقّب مزيد من التفاصيل».