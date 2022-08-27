الامارات | ختام «معايشة» وفد ناشئي أندية أبوظبي في مان سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم برنامج المعايشة لوفد ناشئي أندية أبوظبي الذي تضمن برنامجاً حافلاً ومتنوعاً من الأنشطة والمباريات والحصص التدريبية المكثفة واستمر على مدار 10 أيام في أكاديمية مانشستر سيتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«سيتي غروب». وشهد البرنامج مشاركة 16 لاعباً تحت 16 سنة، من أندية أبوظبي الخمسة، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة وبني ياس.

وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام أكاديمية سيتي، بلاكبيرن، وكوريانثنزيت، كما شهد البرنامج حصصاً تدريبية يومية بإشراف مدربي أكاديمية سيتي وزيارة لاستاد الاتحاد ومتجر سيتي وزيارة لمركز اختبارات الدوري الإنجليزي وتعريف الناشئين إلى تمارين الأحمال المناسبة للاعبي كرة القدم، ثم زيارة متحف كرة القدم.