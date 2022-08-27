الامارات | انطلاق «دولية دبي للشطرنج» اليوم بمشاركة نخبة «أذكياء العالم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة بمقره في منطقة الممزر بدبي مساء اليوم انطلاق النسخة الـ22 من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج بعد توقف دام عامين عن آخر نسخة بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19». وأكمل النادي استعداداته لتنظيم البطولة التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

ويشارك في الحدث الدولي نخـبة اللاعبين في العالم والواعدين من مختلف قارات العالم ممن توجوا خلال مسيرتهم بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية، حيث تضم 35 أستاذاً دولياً كبيراً و32 أستاذاً دولياً و31 أستاذ اتحاد دولي وخمسة أستاذة مرشحين. بالإضافة إلى ثلاث سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية، وأستاذة مرشحة.

ومن أبرز المشاركين الروسي ألكسندر بريدكي، والهندي أرجون إريقيسي المتوج قبل أيام ببطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج. كما يشارك اثنان من المتوجين السابقين بالبطولة وهم الأرميني المخضرم فلاديمير أكوبيان والهندي زبيجيت غوبتا.

ويُعقد صباح اليوم، اجتماع اللاعبين وإجراء القرعة، بحضور عدد من اللاعبين واللاعبات، ويرأس الاجتماع المنظم الدولي سعيد يوسف شكري مدير البطولة، والأستاذ محمد الحسيني منسق عام البطولة، بحضور الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس الحكام.

من أبرز الأسماء المشاركة في البطولة الروسي بريدكي والهندي إريقيسي.