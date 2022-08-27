الامارات | الكرة الذهبية بين مطر وصالح والأحبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الساعة السابعة من مساء اليوم صوب «قصر الإمارات»، الذي يستضيف حفل جوائز الموسم الرياضي 2021-2022، ويشهد الكشف عن الأفضل في 15 فئة يتنافس عليها 24 مرشحاً، في مقدمتها جائزة أفضل لاعب مواطن وأفضل أجنبي، بالإضافة إلى «القفاز الذهبي» لأفضل حارس مرمى، و«القائد» لأفضل مدرب.

وحجز 24 مرشحاً أسمائهم في القائمة النهائية المختصرة عقب عملية التصويت على قائمة المرشحين للجوائز عبر موقع الرابطة الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها التي امتدت خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري، شارك فيها عدد كبير من الجماهير.

وينحصر التنافس على جائزة أفضل لاعب إماراتي «الكرة الذهبية»، بين الثلاثي: لاعب الوحدة إسماعيل مطر، ولاعب العين بندر الأحبابي، ولاعب الوصل علي صالح، فيما يتنافس على جائزة القفاز الذهبي حارس فريق العين، الدولي خالد عيسى، وحارس الوحدة محمد الشامسي، بالإضافة إلى حارس الجزيرة علي خصيف.

وتشهد جائزة أفضل أجنبي منافسة بين لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، وزميله المغربي سفيان رحيمي، إلى جانب لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، فيما ينحصر السباق على جائزة «القائد» بين مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، ومدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، ومدرب عجمان، الصربي غوران تيفجوديتش.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الثلاثي: لاعب العين محمد عباس، ولاعب شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل، ولاعب اتحاد كلباء سلطان عادل، فيما يتنافس على جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد من المقيمين ومواليد الدولة كلٌّ من لاعب العين إريك جورجينيس، ولاعب الشارقة عثمان كامارا، ولاعب عجمان عصام فائز.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كلٌّ من لاعب الجزيرة علي مبخوت، ولاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، ولاعب الوحدة (سابقاً) السوري عمر خريبين، وتضم قائمة المرشحين لجائزة «أجمل هدف» لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، بهدفه في شباك الوحدة، ولاعب الوصل، علي صالح، بهدفه في مرمى شباب الأهلي، ولاعب الوحدة إسماعيل مطر بهدفه في شباك العروبة.

كما يشهد الحفل الإعلان عن جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، والتي ستمنح للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة الى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر، كما سيتم الإعلان عن أفضل منصة رياضية رقمية، وجائزة أعلى حضور جماهيري، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

القفّاز الذهبي يُغري خالد عيسى والشامسي وخصيف.

جائزة أفضل أجنبي بين لابا ورحيمي وكايو.

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مرشّحاً في 15 فئة يتنافسون على جائزة الأفضل في حفل الموسم الرياضي 2021-2022.