الزمالك يتعادل سلبياً مع المصري البورسعيدي في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة وهو بطل المسابقة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما دخل النادي المصري المباراة محتلاً المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده للنقطة 77، بينما ارتقى المصري للمركز التاسع برصيد 38 نقطة.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد طارق - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمر السعيد

على الجانب الآخر، دخل المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو موسي وإسلام أبو سليمة وأحمد علاء.

خط الوسط: عمروي وحسن علي وإيزي إيميكا وفريد شوقي وإلياس الجلاصي وحسن رجب.

خط الهجوم: أوستن أموتو.