شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ولم تشهد المباراة أى أحداث مؤثرة، بخلاف اعتماد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفارس الأبيض، على بعض اللاعبين الشباب، وتلقى طارق علاء لاعب الزمالك على بطاقة حمراء فى الدقيقة 86 بعدما تدخل بعنف على إلياس الجلاصى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك "بطل الدورى" للنقطة 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 39.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد طارق - حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه، خط الهجوم: عمر السعيد

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد حمدي وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمد خضري و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وأدهم الخواجة وطارق علاء وحسام أشرف.

فيما ضم تشكيل المصرى كلاً من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خد الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد علاء، خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - إيزي إيميكا - عمرو عبد الفتاح "عموري"، خط الهجوم: حسين رجب - أوستن أموتو.