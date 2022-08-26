شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يُطمئن ليفاندوفسكي قبل زيارة بايرن ميونخ مع برشلونة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على عودة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق السابق، مع برشلونة الإسباني فريقه الحالي إلى ميونخ، في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.



مجموعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أوقعت برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بجانب إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وانتقل ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري إلى البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل موسم من نهاية عقده في أليانز أرينا.



ناجلسمان يتوقع استقبال حار من جماهير بايرن ميونخ للبولندي ليفاندوفسكي



وأكد ناجلسمان، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يستحق أن يتلقى استقبالًا إيجابيًا، عندما يعود إلى أليانز أرينا كلاعب في برشلونة، بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح المدرب الألماني، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سوف يلقى ترحيبًا حارًا من جماهير بايرن ميونخ عند عودته إلى ملعب أليانز أرينا كمنافس.



ناجلسمان يرفض صافرات الاستهجان من الجماهير



وتابع ناجلسمان: "أعتقد أنه سيكون هناك تصفيق، لا أحب أن تصدر صافرات الاستهجان ضد شخص ما، لا أعرف كل الأشياء التي أدت لرحيله، وبالتالي فإن الجماهير في الملعب لن تكون على دراية بالكثير من الأمور".

وأضاف المدرب الألماني: "هناك دائمًا حقيقة ثانية، وهي أن الأشياء يتم المبالغة فيها، وترجمتها بشكل خاطئ، ومجموعة دوري أبطال أوروبا صعبة ويمكننا عبورها".