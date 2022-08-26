4 شباب وعودة محمود علاء.. التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك والمصري في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المديرين الفنيين لفريقا الزمالك والمصري البورسعيدي، البرتغالي جوسفالدو فيريرا وحسام حسن، عن تشكيل فريقهما الرسمي للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد طارق - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم ومحمد حمدي وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمد خضري و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وأدهم الخواجة وطارق علاء وحسام أشرف.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو موسي وإسلام أبو سليمة وأحمد علاء.

خط الوسط: عمروي وحسن علي وإيزي إيميكا وفريد شوقي وإلياس الجلاصي وحسن رجب.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

يشار إلى أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.