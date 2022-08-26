شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يستمر فى حماية عرين الأهلى أمام الطلائع بعد التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الاهلى، فى الدفاع عن عرين المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، بعدما تألق الحارس الصاعد فى المباراتين، اللذان شارك فيهم أمام الإسماعيلى وإنبى، حيث حافظ خلالها على نظافة شباكه كما تصدى للعديد من الكرات الخطرة.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوي الدفع بهم في هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، ودراسته في الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة في الضغط على منافسيه.