شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على سيراميكا بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد حمدى في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض سيف تقا لاعب سيراميكا للطرد في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد عرقلته لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ويقرر طرد اللاعب.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: إسلام عيسى - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عمر جابر، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - إيريك تراوري - حسين السيد - محمد صادق - محمود وادي - دودو الجباس - محمود صابر - أحمد فوزي - عبد الله مجدي.

ودخل سيراميكا المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - احمد محسن،خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم، خط الهجوم: إيفانز منساه - باسم مرسي .

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - عبد الله جمعة - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي - مروان عثمان.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 68 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 53 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.