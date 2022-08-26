شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك والمصرى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد طارق - حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه، خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد حمدي وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمد خضري و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وأدهم الخواجة وطارق علاء وحسام أشرف.

فيما يضم تشكيل المصرى كلاً من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خد الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد علاء، خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - إيزي إيميكا - عمرو عبد الفتاح "عموري"، خط الهجوم: حسين رجب - أوستن أموتو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.



الزمالك والمصرى (7)



الزمالك والمصرى (8)



الزمالك والمصرى (9)



الزمالك والمصرى (10)



الزمالك والمصرى (11)



الزمالك والمصرى (12)



الزمالك والمصرى (13)



الزمالك والمصرى (14)



الزمالك والمصرى (15)



الزمالك والمصرى (1)



الزمالك والمصرى (2)



الزمالك والمصرى (3)



الزمالك والمصرى (4)



الزمالك والمصرى (5)