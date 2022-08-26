شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهاز الأولمبى فى مباراة سيراميكا وبيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون في مباراة سيراميكا وبيراميدز، التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي في مباراة سيراميكا برفقة وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري، لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدورى على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.

وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالي روي فيتوريا مباريات الدوري فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم في شهر سبتمبر المقبل.