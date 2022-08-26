شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على مصر المقاصة بثنائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على مصر المقاصة بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد الكلية الحربية. أحرز هدفى سموحة مران حمدى فى الدقيقة 20 ، 52 .

وبهذه النتيجة يحصد فريق سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 بالمركز الأخير والذى تأكد هبوطه إلى دورى القسم الثانى.

وخاض فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، محمد شكري.

خط الوسط: حمدي علاء، محمد متولي كناريا، حسين فيصل.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، إليا سيلا، مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل فريق مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق مكون من :

حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: خالد صلاح، أحمد عيد عبد الله، عبد الرحمن زين، مصطفى كاجو.

خط الوسط: محمد الضرف، محمود عقل، حسام عبد الواحد، محمود عادل، إسلام زيادة.

خط الهجوم: جون أيفيري.