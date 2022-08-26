شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصرى البورسعيدى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اختباراً صعباً عندما يلتقى مع المصرى بالجولة الـ33 للدورى، ويدخل الزمالك مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد التتويج رسميا بلقب الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 14.43 مليون يورو، فيما يساوى القيمة التسويقية لفريق المصرى البورسعيدى 7.40 مليون يورو.

ومن المقرر أن يجرى فيريرا عدداً من التغييرات في التشكيلة الأساسية بعد إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل منحهم وقتا كافيا للراحة قبل العودة من جديد للمباريات الرسمية بعد موسم طويل تكلل بالحصول على بطولتى الدورى والكأس من نسخته القديمة، ويدرس فيريرا استثناء الثنائى محمد عواد وسيد نيمار من قرار الراحة والبدء بهما في لقاء المصرى من أجل منح زملائهم الثقة الكافية في ظل رغبة مجلس الإدارة بعدم خسارة أي مباراة من المباراتين الماضيتين .



القيمة التسويقية

اختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك 20 لاعبا وهم، حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ، خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي، خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر، خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.