شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة إنبى ضمن منافسات الدوري العام، وشهدت القائمة إستمرار غياب محمد فوزي حارس المرمي لإراحته من المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية، فى حين عاد محمود عبد العاطي دونجا بعد تماثله للشفاء بالإضافة إلى ضم عبد الله السعيد لاعب فريق الشباب لأول مرة.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد

فى خط الدفاع .. محمد دسوقي وعمرو الحلواني ومحمود البدري ومحمد هاشم وعصام صبحي وأحمد أيمن

فى خط الوسط .. محمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وخالد النبريصي ومروان حمدي.