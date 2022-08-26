شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الحماس سر إطلاق لقب "فاتريني" على منتخب كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقب المنتخب الكرواتي بـ"فاتريني"، وتعنى الحارقون أو الناريون، وكذلك الأولاد الغاضبون، وذلك نسبة لألوان قميص الفريق، وتم استخدام هذا اللقب نظراً للحماس الذى يحمله الجمهور لمنتخب بلادهم خاصة وكرة القدم بشكل عام، ولتحفيز اللاعبين وإثارة شغفهم وعطائهم خلال المباريات.

وكان منتخب كرواتيا جزءاً من منتخب يوغوسلافيا لكرة القدم قبل استقلال كرواتيا عام 1992، وبعدها تم تأسيس الاتحاد الجديد وانضمامه للفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أفضل إنجازات منتخب كرواتيا كان تحقيق المركز الثالث فى كأس العالم 1998 وحصد مركز الوصيف فى كأس العالم 2018، وقدمت كرواتيا العديد من اللاعبين العالميين مثل: دافور سوكر الذي كان هداف كأس العالم 1998 وأختير أيضاً ضمن قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم من قبل الفيفا، كذلك لوكا مودريتش الذي فاز في 2018 بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية وأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في كأس العالم 2018، بالإضافة إلى تحقيقه دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد.

شارك منتخب كرواتيا لأول مرة فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 1998 التي أقيمت في فرنسا؛ حيث تأهل إلى نصف النهائي وخسر بنتيجة 2-1 أمام منتخب فرنسا الذي وصل إلى المباراة النهائية وحقق اللقب على حساب البرازيل، وتواجه منتخب كرواتيا مع منتخب هولندا في مباراة المركز الثالث وفاز عليه بنتيجة 2-1 ليحصد الميدالية البرونزية في أول مشاركة له في المونديال العالمي.

تأهل المنتخب الكرواتي مجدداً إلى كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ثم كأس العالم 2006 في ألمانيا وكأس العالم 2014 في البرازيل وخرج في جميع هذه المشاركات من أدوار المجموعات، كما لم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك من بوابة الملحق الأوروبي، بعد فوزه على اليونان بنتيجة إجمالية (4-1) وذلك بمجموع مباراتي الذهاب (4-1) والعودة (0-0) لتكون المشاركة الخامسة له في نهائيات كأس العالم.

كما نجح المنتخب الكرواتي من خلال فوزه على منتخب روسيا بركلات الترجيح في الوصول إلى دور نصف النهائي ليواجه منتخب إنجلترا. استطاع المنتخب الكرواتي الفوز بنتيجة 2-1؛ حيث نجحوا في تغير نتيجة التعادل في الأشواط الإضافية وبذلك انتقل المنتخب الكرواتي للمباراة النهائية ضد المنتخب الفرنسي.

خسر المنتخب الكرواتي من نظيره الفرنسي في المباراة النهائية في كأس العالم بنتيجة انتهت (4-2)؛ وبذلك وصل المنتخب الكرواتي لأول مرة إلى المركز الثاني.