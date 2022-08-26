الامارات | الهولندي فينالدوم لن يعود إلى روما قبل يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يعود لاعب وسط روما الإيطالي، الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى الأحد، إلى صفوف فريقه قبل "يناير" المقبل، ما يعني على الارجح غيابه عن مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

وقال المدير العام لروما، البرتغالي تياغو بينتو عبر موقع النادي الإلكتروني عن الهولندي البالغ 31 عاماً والمُعار لعام من باريس سان جرمان الفرنسي "أعتقد أنه سيكون تعزيزنا الكبير في يناير. لقد أخذناه طوال الموسم ونتوقعه في يناير". وأضاف بينتو "بالنسبة لي، كانت 24 ساعة صعبة لأننا عانينا من أجل إحضار (جيني) إلى روما. بعد أسبوع واحد فقط، بدا كأنه متواجد هنا منذ عام".

وتعرّض اللاعب الهولندي الذي وصل إلى العاصمة روما في أوائل أغسطس الحالي، لهذه الإصابة القاسية خلال التمارين، قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 نوفمبر - 18 ديسمبر). ووصل فينالدوم مجاناً الى سان جرمان العام الماضي في صفقة تمتد حتى 2024 بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنكليزي، إلا أنه عجز عن فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الباريسي ما دفعه الى الانتقال هذا الصيف لروما على سبيل الإعارة.

وخاض فينالدوم مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع الماضي ضد ساليرنيتانا (1-صفر) في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي. وأراده المدرب مورينيو في صفوف نادي العاصمة من أجل تعزيز خط وسطه بجانب الوافد الجديد الآخر الصربي نيمانيا ماتيتش.